Лебедев говорит, что в Украине работает лучшая модель сотрудничества военных и спасателей

Сегодня, 4 июня, во время пребывания вместе с Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Виктором Януковичем на тактико-специальных учениях по применению сил и средств Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных Сил Украины, которые состоялись в с. Гаи Роменского района Сумской области, Министр обороны Украины Павел Лебедев рассказал о реформе системы гражданской защиты, инициированной Президентом Украины.

Он отметил, что она основывается на наиболее удачной мировой модели взаимодействия двух оборонных ведомств (первое защищает Родину от агрессора, второе - от чрезвычайных ситуаций).

- В Украине функционирует эффективная модель взаимодействия между Министерством обороны Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. Навыки совместной работы оттачиваются во время таких важных учений, как сегодня, - отметил Министр обороны Украины.

Глава оборонного ведомства отметил, что сегодня решение о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций принимаются в кратчайшие сроки. Это сокращает время на реагирование и позволяет предотвратить человеческие и материальные потери.

- Кроме того, это и расширение оперативных возможностей двух структур - через привлечение технической базы Минобороны. 70% техники Вооруженных Сил Украины готовы к выполнению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - отметил Министр обороны Украины.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских отметил, что Указ Президента Украины от 24 декабря 2012 о реформировании системы гражданской защиты Украины начал ряд положительных преобразований, значительно улучшило сотрудничество двух структур.

- Мы достигли значительного повышения эффективности системы гражданской защиты без дополнительных расходов бюджетных средств. Сегодняшние учения еще раз продемонстрировали высокий уровень слаженности общих действий, - отметил он.