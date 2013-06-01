300 военных присоединились к ликвидации последствий урагана в Одесской области

Такую информацию сегодня, 1 июня 2013, сообщил оперативный дежурный штаба Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Павел Сидоров.

В Одессе военнослужащие работают на территории возле городского совета, расчищают Фонтанскую дорогу, Французский бульвар, улицу Тираспольскую и другие важные транспортные магистрали, оказывают помощь работникам коммунальных служб.

С просьбой о помощи к руководству гарнизона обратились председатели местных государственных администраций после того, как ночью из-за ураганного ветра, ливень и град упало большое количество деревьев, столбов, оборваны линии электропередач и т.п..

Согласно решению временно исполняющего обязанности начальника Одесского гарнизона генерал-майора Игоря Федорова, военнослужащие и автомобильная техника были отправлены в наиболее пострадавшие от непогоды районы города. Для оказания помощи местному населению в ликвидации последствий стихии привлечены личный состав Военной академии, Южного оперативного командования, Воздушного командования "Юг", Западной военно-морской базы и других дислоцированных в Одессе воинских частей и учреждений. Часть сформированных команд направлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Детский лагерь имени Ю.Гагарина Министерства обороны Украины, которые также получили значительные повреждения от ночного урагана.