Украинских миротворцев в Конго посетили заместители командующего Миссии ООН

К месту назначения делегация высшего штаба прибыла в сопровождении заместителя командира бригады Северное Киву полковника Раджеша Шармы, где ознакомилась с жизнедеятельностью украинского вертолетного отряда.

В рамках визита в городе Гома состоялся брифинг. Командир военного миротворческого подразделения полковник Владимир Пастухов доложил о задачах, которые возложены на украинский вертолетный отряд, и особенности их выполнения на востоке страны.

– По состоянию на сегодня украинские вертолетчики готовы выполнить любые задачи высшего руководства, ведь среди летного состава есть пилоты, имеющие миротворческий опыт во многих странах Африки, – отметил Владимир Михайлович.

В ответ на сказанное бригадный генерал Жан Байо отметил, что он не первый год выполняет миротворческие задачи бок о бок с украинцами. И за это время они доказали, что являются специалистами военного дела, на которых всегда можно положиться. Также он привел пример решительных действий вертолетного отряда в ноябре прошлого года во время обострения ситуации в городе Гома.

По итогам визита генерал-майор отметил, что украинские вертолетчики являются важнейшим сдерживающим элементом Миссии ООН в Демократической Республике Конго. В завершение визита почетные гости пожелали миротворцам с честью выполнить все задачи и своевременно вернуться домой.