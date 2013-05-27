На авиаполигонах утилизируют 1200 тонн непригодных авиационных средств поражения

Как сообщили в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, с начала года уже утилизировано почти 700 тонн авиационных средств поражения. По словам начальника инженерной службы Воздушных Сил ВС Украины полковника Александра Возного, уничтожение боеприпасов проводится несколькими способами. В частности методом разборки на составляющие и сжиганием с начала года уже уничтожено 440 тонн пороховых реактивных авиационных двигателей и зенитных управляемых ракет. А методом подрыва - утилизировано 225 тонн боеприпасов.

- В этом году мы планируем утилизировать почти 1200 тонн непригодных авиационных средств поражения, - рассказал полковник Александр Возный. - Кроме полигона Повурск уже начаты работы на полигоне Щебелинка, где в планах на уничтожение более 140 тонн боеприпасов. Кроме того, мы готовы выполнять подобные задачи и на других полигонах. Взрывные группы сформированы. Личный состав прошел дополнительную подготовку в центре разминирования и успешно сдал экзамены. Сейчас идут согласования объемов, планов и подготовка приказов, - отметил полковник Александр Возный.