Министр обороны Украины встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР

Участники делегаций обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Открывая встречу, министр обороны Украины Павел Лебедев отметил, что наши народы объединяла борьба с общим врагом – фашизмом – в ходе Второй мировой войны, дружеская помощь во время послевоенного строительства.

– На базе этих отношений и развивается сегодня наше сотрудничество в оборонной сфере. Его приоритетными направлениями являются сотрудничество в области военного образования и в военно-технической сфере, совместное участие подразделений наших стран в тренировках и операциях по поддержанию мира и безопасности. Мы открыты и для других совместных проектов, – отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства Украины отметил, что практическими мерами двустороннего сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Народно-освободительной армией Китая в этом и следующих годах могут стать совместная тренировка подразделений военно-морских сил во время визита в Украину китайских военных кораблей, посещение военнослужащими КНР украинских центров международной миротворческой деятельности, сотрудничество в области военной авиации, борьбы с пиратством и терроризмом, помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Сюй Цилян отметил, что Китай видит в Украине надежного и стабильного партнера на долгосрочную перспективу.

– С 1992 года Украина и Китай заключили около 200 контрактов в военно-технической области, которые были успешно выполнены. Это способствовало установлению высокого уровня доверия, и сотрудничество между нашими странами в оборонной сфере имеет прочную базу и большие перспективы, – отметил генерал-полковник Сюй Цилян.

В дальнейших планах визита в Украину военной делегации Министерства обороны Китайской Народной Республики – посещение авиационной базы Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Бельбек в Крыму, визит в Севастопольскую бухту, ознакомление с возможностями оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Киеве в Парке Вечной Славы военные делегации Украины и Министерства обороны КНР возложат венок к Могиле Неизвестного солдата.

Официальный визит военной делегации Министерства обороны КНР в Украине завершится 24 мая.