В Крыму прошел XIII военно-патриотический сбор

XIII Военно-патриотический сбор под лозунгом «Мы никогда не забудем Ваш героизм!», который традиционно в мае проходит в Крымских горах, на этот раз прошел в соответствии с совместным планом мероприятий Министерства образования и науки Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства обороны Украины.

В этом году к участию были привлечены 200 учащихся 10-11 классов и студентов 1-3 курсов украинских вузов с 18 населенных пунктов нашей страны. Главной целью военно-патриотического сбора является объединение и воспитание всесторонне развитых молодых людей, стимулирование повышения общественной и политической активности современной молодежи, повышения эрудиции, воспитания физически и психически здорового поколения Украины, и воспитания у молодежи патриотизма.

На торжественное открытие выстроились уже сформированные четыре команды из разных регионов Украины: «Барс», «Рысь», «Орел» и «Сокол». После торжественного открытия мероприятия свои навыки присутствующим продемонстрировали военнослужащие разведывательной роты бригады и местного военного оркестра. Позже состоялась экскурсия по военному городку, гости побывали в парках боевых машин и в клубе части, где посмотрели фильм о бригаде.

На следующий день на юношей и девушек ждал подъем в шесть утра и физическая зарядка. А после завтрака – выход на полигон, где для участников Военно-патриотического сбора были развернуты учебные места для выполнения нормативов по сборке-разборке автомата, снаряжения магазина, тренировке прицеливания и спуска, проведения стрельб из АК-74, метания учебной гранаты.

Впоследствии состоялись соревнования по футболу, волейболу, туристические конкурсы, участники которых на скорость устанавливали палатки, вязали узлы, разжигали костер.

Следующий день стал еще более насыщенным мероприятиями, так как участников ожидали соревнования по гиревому спорту, легкой атлетике и военизированная эстафета, которая включает в себя подъем по тревоге и преодоление местности по-пластунски, одевание комплекта ОЗК с преодолением задымленной палатки, перенос веса 24 килограмма, одевание противогаза на пострадавшего и его эвакуация, бег со связанными ногами в паре, передвижение на руках и т.п.

Потом было много конкурсов, а также военно-тактическая игра с привлечением военной техники.

Во время соревнований все участники выкладывались на полную, чтобы не подвести товарищей по команде, прилагая максимум усилий для победы. Дружеская и доброжелательная атмосфера создавала предпосылки для того, чтобы все без исключения поддерживали друг друга и часто на финише соперники подбадривали своих конкурентов.

В итоге первое место и главный кубок соревнований завоевали участники команды «Сокол».

По словам координатора ВОО «Общественное движение «За будущее» Михаила Харечко, итоги очередного этапа Военно-патриотического сбора в очередной раз подтвердили мнение, что идея мероприятия будет реализовываться в будущем, а количество желающих принять участие в проекте расти из года в год.

Подтверждением тому является рекордное количество нынешних заявок – около 25 тысяч на 200 мест участников молодежных соревнований. Это является хорошим знаком, так как когда молодые люди общаются между собой, занимаются спортом, соревнуются в знании истории и культуры нашей страны – все это рушит стереотипы об инфантильной современной молодежи, которую интересует только алкоголь и табак.