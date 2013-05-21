На Харьковщине военнослужащих посвятили в воины-танкисты

Двухдневное мероприятие было проведено на базе учебно-тренировочного комплекса военного вуза в рамках первичной военно-профессиональной подготовки. Так, основами ведения наступательного и оборонительного боя овладели солдаты-срочники, призванные этой весной из Полтавской области.

Согласно плану, военнослужащие сначала отработали упражнения с автоматом АК-74, метание противотанковой гранаты УПГ-8, а также усвоили основы фортификации и маскировки. Только после этого ребятам поставили сложную задачу – занять оборону в окопе, над которым проедет боевой танк Т-64Б.

Руководителем занятий с новобранцами выступил начальник сборов молодого пополнения майор Андрей Задорожный, который рассказал, что в соответствии со спецификой военной службы большинству солдат за время службы придется управлять или заниматься эксплуатацией танков типа Т-64Б, «Булат», Т-72, Т-80.

– К этому времени солдаты сдали зачеты по знанию технических возможностей различных образцов оружия, изучили порядок работы с бронетехникой. Сегодня они сполна ощутили на себе мощь боевой техники. Отмечу, что с древних времен обкатка боевой машиной выступает своеобразным посвящением в воины-танкисты, – подчеркнул майор Андрей Задорожный.

По результатам практических занятий по тактической подготовке, половина военнослужащих срочной службы получила оценки «отлично» и «хорошо». Вскоре личный состав сборов молодого пополнения принесет военную присягу на верность украинскому народу.