На Харьковщине военнослужащих посвятили в воины-танкисты
Венцом полевого выхода с молодым пополнением Гвардейского ордена Красной Звезды факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» стали практические занятия по тактической подготовке.
Двухдневное мероприятие было проведено на базе учебно-тренировочного комплекса военного вуза в рамках первичной военно-профессиональной подготовки. Так, основами ведения наступательного и оборонительного боя овладели солдаты-срочники, призванные этой весной из Полтавской области.
Согласно плану, военнослужащие сначала отработали упражнения с автоматом АК-74, метание противотанковой гранаты УПГ-8, а также усвоили основы фортификации и маскировки. Только после этого ребятам поставили сложную задачу – занять оборону в окопе, над которым проедет боевой танк Т-64Б.
Руководителем занятий с новобранцами выступил начальник сборов молодого пополнения майор Андрей Задорожный, который рассказал, что в соответствии со спецификой военной службы большинству солдат за время службы придется управлять или заниматься эксплуатацией танков типа Т-64Б, «Булат», Т-72, Т-80.
– К этому времени солдаты сдали зачеты по знанию технических возможностей различных образцов оружия, изучили порядок работы с бронетехникой. Сегодня они сполна ощутили на себе мощь боевой техники. Отмечу, что с древних времен обкатка боевой машиной выступает своеобразным посвящением в воины-танкисты, – подчеркнул майор Андрей Задорожный.
По результатам практических занятий по тактической подготовке, половина военнослужащих срочной службы получила оценки «отлично» и «хорошо». Вскоре личный состав сборов молодого пополнения принесет военную присягу на верность украинскому народу.