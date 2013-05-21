Министр обороны Украины встретился с начальником Генштаба ВС Таиланда

Открывая встречу, министр обороны Украины Павел Лебедев отметил, что сотрудничество между Украиной и Республикой Таиланд в оборонной сфере имеет широкие перспективы.

– Мы довольны динамикой развития наших отношений в военной и военно-технической областях. Наиболее перспективными являются направления двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, о совместном участии наших подразделений в международных учениях и операциях по поддержанию мира, – отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства Украины поблагодарил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Таиланд за содействие в организации плодотворной работы военной делегации во главе с министром обороны Украины во время визита в Королевство Таиланд в начале этого года.

– Благодаря качественной организации визита, за короткое время нам удалось посетить много соединений и воинских частей Королевской тайской армии, ознакомиться с инфраструктурой и объектами, образцами боевой техники и вооружения, посетить полигон, где эксплуатируется военная техника украинского производства. Именно такие визиты способствуют сближению наших стран и достижению высокого уровня партнерства, – подчеркнул Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства Украины подтвердил приглашение тайских наблюдателей принять участие в международных учениях, которые будут проходить в Украине в 2013 году.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Таиланд генерал Танасак Патимапрагорн поблагодарил министра обороны Украины за сотрудничество и выразил уверенность, что отношения между странами в оборонной сфере будут развиваться и в дальнейшем.

– Мы очень довольны качеством украинской военной техники, которую мы имеем возможность эксплуатировать, а также хотим перебирать опыт участия Вооруженных Сил Украины в операциях по поддержанию мира и проведения масштабной военной реформы. Сегодня Вооруженные силы Королевства Таиланд также находятся на пороге значительного реформирования, – сообщил генерал Танасак Патимапрагорн.

В этот же день состоялись переговоры военных делегаций двух стран. Украинская военная делегация во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмиралом Игорем Кабаненко проинформировала тайских коллег о текущем состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, а также об участии украинских военных подразделений в операциях по поддержанию мира и безопасности.