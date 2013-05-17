Укрепление социальной защиты военных увеличит престиж военной службы

Так, 13 марта 2013 года было принято постановление Кабинета министров Украины, которое позволяет поэтапно осуществить повышение денежного обеспечения военнослужащих с 20 до 100%.

– В итоге, к первому июля 2014 года денежное обеспечение всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, по сравнению с началом 2012 года, будет увеличено в 2 раза. Также по инициативе министра обороны Украины подготовлен проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины относительно материального поощрения отличников боевой подготовки, – отметил Владимир Можаровский.

Но, по его словам, на этом работа по поднятию денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины не заканчивается.

– Рассматривается возможность повышения должностных окладов военнослужащих до уровня должностных окладов государственных служащих, увеличение окладов по воинскому званию, – сообщил Владимир Можаровский.

По его убеждению, все запланированные мероприятия будут способствовать повышению конкурентоспособности военной службы на рынке труда, росту ее привлекательности и престижа.