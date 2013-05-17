Замминистра обороны: В этом году на службу в армию возьмут лучших из лучших

Он напомнил, что 1 апреля в Украине стартовал очередной призыв.

– Этой весной на срочную военную службу в Вооруженных Силах будет призвано около 7500 юношей. Это в разы меньше, чем в прошлые годы. Еще год назад общему призыву на срочную военную службу в украинском войске подлежало около 15 тысяч, а два года назад – 20 тысяч юношей, – отметил Владимир Можаровский.

По его словам, на сегодня план по призыву молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил Украины выполнен почти на две трети.

Владимир Можаровский отметил, что, в то же время, уменьшение количества срочников является результатом постепенного перехода Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту.

– Создание профессиональной армии – это один из главных приоритетов Вооруженных Сил Украины. Высокомобильные десантные войска и Военно-Морские Силы усиленно переходят на контракт и уже не комплектуются срочниками, – подчеркнул он.

Это объясняется традиционно высоким престижем службы в этих войсках, а также значительным улучшением денежного обеспечения военных моряков и десантников.