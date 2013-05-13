Украинские вертолетчики провели более 167 часов в африканском небе

Только с 1-го по 10-е мая в воздух ежедневно поднимались от трех до восьми вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. К выполнению полетов привлекалось до 130 миротворцев из подразделений летного состава, инженерно-авиационной и тыловой служб, аэродромно-технического обеспечения, связи и около 20 единиц техники.

– В течение первых двух недель мая украинские экипажи провели в небе на вертолетах Ми-8 и Ми-24 более 167 часов, осуществлено 117 вылетов, перевезено 744 пассажиров, более 9,5 тонн грузов, – рассказывает полковник Петр Плис. – Наши вертолеты летали во все отдаленные уголки Либерии. Кроме патрулирования и воздушной разведки парой Ми-24 вдоль границ с Кот-д'Ивуаром и Гвинеей, было выполнено патрулирование территории. Кроме того, два экипажа на вертолетах Ми-8 постоянно находятся на дежурстве в 30- и 45-минутной готовности к вылету в режиме «sar stand by» и «stand by».

Стоит отметить, что к каждому вылету проходит соответствующая самостоятельная подготовка экипажей, проведение тренажей и контроля готовности к полетам и дежурство.

– Во время подготовки летный состав, в частности, изучает порядок выполнения поставленных задач, меры безопасности в соответствии с запланированными задачами с учетом тактической, метеорологической и орнитологической обстановки, действия экипажа при возникновении особых случаев в полете, производят расчет взлетного веса и остатка топлива на борту на разных этапах полета. Также проходят тренажи по штурманской подготовке, связи, – рассказал начальник службы безопасности полетов отряда подполковник Павел Комышев.