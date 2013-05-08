Украинский офицер победил на международном фестивале армейской песни "Виват, Победа!"

15-й Московский Международный фестиваль армейской песни "Виват, Победа!", в котором приняли участие почти 90 конкурсантов из 16 регионов Российской Федерации и государств-участников СНГ, посвящен 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в трех номинациях: "Авторы-исполнители", "Исполнители песен профессиональных авторов" и "Вокально-инструментальные ансамбли и группы".

Преподаватель военно-дирижерской кафедры Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Иван Шерстюк, который был единственным представителем нашей страны, стал лауреатом фестиваля в номинации "Автор-исполнитель" и получил диплом 3-й степени.

- Несмотря на то, что я уже второй раз участвую в этом фестивале, он остается для меня серьезным испытанием, - поделился впечатлениями офицер. - Ведь количество талантливых исполнителей увеличивается с каждым годом, и само мероприятие набирает больший вес.

При общем построении начальник Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук от имени личного состава военного вуза поблагодарил офицеру за достойное выступление в конкурсе и пожелал ему еще раз получать высшие награды на фестивалях различного уровня.