Попов и Герега поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

- Уважаемые ветераны! Вы видите, какой сегодня прекрасный цветущий Киев, как сама природа готовится к празднику Победы. Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые били врага на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье. А также здесь те, кто восстанавливал разрушенный Киев и сделал его лучшим городом не только нашей страны. Мы вас искренне благодарим за возможность мирно жить и работать, воспитывать детей и внуков, а самое важное - очень рады видеть вас! Желаем вам крепкого здоровья и долголетия! - Поздравил с Днем Победы седовласых фронтовиков Александр Попов и вручил им за мужество и героизм, проявленные в военные годы, почетные грамоты и именные часы.

Заместитель председателя КГГА Галина Герега присоединилась к поздравлениям Александра Попова и отметила, что встречать этот большой праздник в кругу Победителей - большая честь. Она поблагодарила ветеранов за мирное настоящее, за мир и спокойствие на украинской земле: "Благодаря вашему героизму мы сегодня живем в мирной и независимой Украине!".

С творческими поздравлениями в адрес ветеранов выступили Заслуженный академический коллектив Украины Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины, столичные художественные коллективы и воспитанники киевских учебных заведений.