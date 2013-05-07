Ахтырские понтонеры начали сезон учений

Так оценил действия своих подчиненных командир полка полковник Александр Яковец.

По словам командира понтонно-мостового батальона подполковника Анатолия Гудзя, на двухдневных учениях военные инженеры отработали полный цикл действий от приведения подразделения в боевую готовность и выполнения задач по назначению, до свертывания переправ и совершения марша в пункт постоянной дислокации.

- Личный состав совершил марш к месту назначения со своей штатной техникой, оружием и средствами защиты. На территории обустроили временный полевой лагерь, провели разведку водной преграды, обозначив створы ее преодоления. Устроив десантные и паромные переправы, провели загрузку и переправу войск и техники на противоположный берег, - рассказал командир понтонно-мостового батальона подполковник Анатолий Гудзь. - Кроме этого военнослужащие батальона отработали маскировки переправ, техники и управления подразделениями при выполнении задач, т.е. действовали приближено к боевым условиям.

За действиями военных инженеров наблюдали мэр г. Ахтырка Александр Целуйко и представители ветеранских организаций города. Они отметили высокий уровень полевой выучки, слаженности, физической выносливости и психологической устойчивости понтонеров, и после завершения наградили лучших участников учений ценными подарками.