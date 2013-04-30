Военнослужащие Львовщины научились раскрашивать писанки

Мастер-класс для военнослужащих и их семей из отдельного полка связи, радиотехнической бригады и командного пункта воздушного командования «Запад» собрал немало людей, которые стремились научиться этой традиции наших предков.

– Сколько себя помню, перед Пасхой я бралась делать писанки. Учила меня этому старшая сестра, – рассказывает молодая мастерица Мария Кореневич. – Главный секрет хорошей писанки – это приподнятое настроение и душевная гармония человека, который ее делает. Если вы не в настроении, отложите эту работу, или забудьте о дурном и не злитесь.

В течение нескольких часов участники мастер-класса осваивали технику росписи писанок. Без собственной красивой писанки не остался никто. Самые добросовестные ученики – дети и военнослужащие.

Солдаты Сергей Запорожцев и Алексей Мазур прибыли служить в отдельный полк связи с Луганщины. Говорят, что в их крае тоже украшают яйца, однако таких красивых писанок не делают.

– Еще за месяц до Пасхи у нас в полку начали планировать праздничные мероприятия, – рассказывает заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Василий Лилак. – Появилась идея, почему бы не организовать к праздникам выставку работ, созданных собственными руками. Наше предложение нашло искренний отклик среди военных, их жен и детей. Так, в библиотеке полка мы смогли представить экспозицию из более чем ста экспонатов. Коллекция поражает разнообразием и красотой. Это писанки, вышитые различными способами рубашки, полотенца и картины, куклы-мотанки.

О своих работах их авторы рассказывают с удовольствием. Признаются: рукоделие занимает много свободного времени, но придает сил и хорошего настроения.