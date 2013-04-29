На Ровенском полигоне армейские вертолетчики показали класс стрельбы

Экипажи провели плановые полеты с перелетом и перебазированием наземной комендатуры автомобильной техники, участвующей в обеспечении полетов, с пункта постоянной дислокации на полигон.

Авиационная группа, задействованная в перелете, состояла из пяти машин: вертолета Ми-8 МТ и четырех Ми-24. Один из вертолетов Ми-24 был укомплектован экипажем бригады армейской авиации из города Броды. Авиационная техника и личный состав совершили перелет с целью восстановления навыков в выполнении полетов и отработки упражнений по боевому применению авиационных средств поражения.

В небе над полигоном летный состав полка армейской авиации, который привлекается к боевому дежурству, отрабатывал упражнения курса боевой подготовки: «Одиночный полет на стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по наземным целям и стрелково-пушечного вооружения», а также – «Полет пары на стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по наземным целям». Экипажи Ми-8 и Ми-24 поражали пусками условные наземные цели неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8, выполняли стрельбы авиационной пушкой ГШ-23л, пулеметом ЯкБ-12,7 калибра.

Во время отработки упражнений опытные летчики Новокалиновского полка оказали методическую помощь в применении авиационных средств поражения вертолетов Ми-8 и Ми-24 молодым летчикам бригады армейской авиации из города Броды.

Лучшими по результатам выполнения стрельб стали командиры экипажей – командир полка полковник Юрий Вербельчук, подполковники Сергей Пожидаев, Виталий Панасюк и капитан Андрей Любчик.