В гарнизонах Вооруженных Сил Украины почтили Героев Чернобыля

В Чернигове состоялся митинг-реквием и церемония возложения цветов к памятному знаку Героям Чернобыля. В мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии на ЧАЭС, руководство области и города, руководящий состав Территориального управления «Север», военнослужащие гарнизона, воспитанники Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой и жители города. Присутствующие почтили светлую память погибших чернобыльцев минутой молчания, а после окончания в небе прогремел салют в честь ликвидаторов.

Следует добавить, что во время аварии с Черниговщины в зону Чернобыльской АЭС были отправлены сводные отряды пожарных, правоохранительных органов, представители гражданской обороны объединения «Химволокно» и военнослужащие гарнизона.

Черниговщина относится к областям, которые наиболее поражены радиоактивным воздействием, так как расстояние от АЭС до областных границ составляет лишь 40 км. Почти вся территория региона в различной степени подверглась радиоактивному воздействию, 7 районов области отнесены к загрязненным территориям. Это 246 населенных пунктов, где проживает более 110 тыс. человек. В целом на Черниговщине пострадали от Чернобыльской катастрофы более 227 тысяч человек, среди них почти 160 тыс. детей. Более 5000 человек стали инвалидами, а более 14 тысяч являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В Запорожье с участием военнослужащих гарнизона состоялся митинг-реквием и церемония возложения цветов к памятному знаку «Фонтан жизни», установленному в областном центре. Накануне на базе областного военного комиссариата прошел Урок мужества «Мы помним Вас, герои Чернобыля». О ликвидации последствий аварии на ЧАЭС своими воспоминаниями с присутствующими поделились ликвидаторы-чернобыльцы. В частности, полковники в отставке Валерий Глоба и Александр Мамиченко рассказали об условиях выполнения задач по ликвидации аварии на ЧАЭС, проведении дезактивации 30-километровой зоны.

Стоит отметить, что в ликвидации последствий аварии приняли участие до 16,5 тысяч жителей Запорожской области, львиная доля которых – военные местного гарнизона.

Между тем в Одессе, в Военно-историческом музее 59-го Дома офицеров, состоялся Урок мужества, посвященный тем событиям. В рамках мероприятия присутствующие ознакомились с экспозицией «Чернобыль – место подвигов воинов», повествующей о подвиге военнослужащих 262-го отдельного механизированного полка гражданской обороны Одесского военного округа, которые с первых дней аварии находились в опасной зоне, и с риском для жизни ликвидировали ее ужасные последствия. Гости имели возможность посмотреть документальную киноленту, посвященную людям и событиям этой трагедии 27-летней давности.

В Днепропетровске в кафедральном Свято-Троицком соборе прошла панихида по погибшим ликвидаторам трагедии. После богослужения состоялся крестный ход к мемориальному комплексу «Чернобыльский звон». Участники памятного мероприятия почтили светлую память спасателей-чернобыльцев минутой молчания, а после окончания митинга-реквиема раздался звон в память пострадавших от Чернобыльской катастрофы.