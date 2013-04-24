«Млечный путь – 2013»: начата практическая фаза

Для практического розыгрыша эпизодов, предусмотренных замыслом обучения, из определенных аэродромов в небо поднялись экипажи подразделений тактической авиации Воздушных Сил. На Винниччине с аэродрома Гавришовка для поражения наземных целей определенного объекта был поднят экипаж из Николаева на Су-25. Пилоты из Староконстантинова на Су-24М практическим бомбометанием на авиационном полигоне Киево-Александровский нанесли авиационный удар. Доразведку объектов после нанесения воздушных ударов провел экипаж Су-24МР. Действия бомбардировщиков прикрывала пара Су-27 с Житомирщины. Параллельно пара МиГ-29 с определенного аэродрома осуществила перехват самолета-разведчика. Вместе пара МиГ-29 и Су-27 совершила отражение условного воздушного удара, который имитировали экипажи с Хмельнитчины на Су-24М и Су-24МР.

По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Байдака, к обучению, которое предусматривает исследовать перспективную систему управления противовоздушной обороной государства, приобрести перспективными органами управления определенных возможностей по планированию применения и управления группировками войск, привлечены подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украина.

Для реальной отработки всех вопросов, которые предусмотрено исследовать в ходе командно-штабных учений, условно созданы две группировки войск «Северные» и «Южные». В их состав, кроме органов управления, пропорционально распределены подразделения тактической авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск Воздушных Сил, а также части противовоздушной обороны Сухопутных войск.

– Уже сегодня разыграны несколько тактических эпизодов учения, в ходе которых будет исследоваться способность органов управления условно созданных «Северных» и «Южных» принимать решения о применении подчиненных войск как в ходе нанесения авиационных ударов при наступательных действий, так и при ведении противовоздушной обороны, – отметил генерал-лейтенант Юрий Байдак.

Стоит отметить, что во время обучения используются определенные стандарты подготовки сил и средств по каждому тактическому эпизоду. Это позволит объективно оценить действия учащихся, и иметь практические алгоритмы действий штаба руководства. Кроме того, для объективного контроля при каждом органе военного управления созданы группы, которые будут хронометрировать и фиксировать время, степень обнаружения цели, содержание принимаемых решений сторонами по всем элементам тактического эпизода.