Работу украинских инженеров в Косово высоко оценил командир немецкого контингента

Встреча состоялась на немецкой военной базе «Prizren», на территории которой украинские военнослужащие группы разминирования уже более двадцати дней осуществляют проверку разрушенных зданий на наличие взрывоопасных устройств. А их коллеги из группы разграждения вместе с инженерным подразделением Вооруженных сил Швейцарии проводят демонтажные работы здания «Blue Residence».

Полковник Эвальд Нау отметил качество выполнения задач украинскими военнослужащими из состава инженерной роты национального контингента в Косово. В частности, недавно украинские саперы обнаружили и обезвредили путем подрыва британский кассетный боеприпас весом более 1 килограмма и калибром 150 миллиметров. Масса взрывчатого вещества (тротила) составляла 228 граммов.

Руководитель оперативной группы Министерства обороны Украины в сопровождении командира немецкого национального контингента лично ознакомился с бытовыми условиями и спецификой выполнения задач украинскими миротворцами-саперами на территории коммуникационного центра «MT Cviljen».

Генерал-лейтенант Петр Литвин вручил немецкому полковнику сувениры и памятную монету (coin) командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В свою очередь полковник Эвальд Нау еще раз поблагодарил генерал-лейтенанта Петра Литвина за отличную подготовку украинских саперов и вручил награду своего Министерства обороны.

Кроме того, во время насыщенной рабочей поездки руководитель оперативной группы Министерства обороны Украины побывал в расположении базового лагеря украинской инженерной роты – на французской военной базе «Marechal de latre». На месте генерал-лейтенант Петр Литвин пообщался с военнослужащими, побывал в расположении и на ознакомительном брифинге. Также вместе с членами оперативной группы проинспектировал состояние автомобильной и инженерной техники с целью выявления и оказания необходимой помощи в решении проблемных вопросов, которые в той или иной степени могут препятствовать выполнению задач по назначению.

В завершение визита генерал-лейтенант Петр Литвин пожелал личному составу инженерного подразделения не сбавлять достигнутого темпа добросовестной службы.

– Желаю вам своей ответственной и профессиональной работой и в дальнейшем вносить значительный вклад в поддержание мира и стабильности в Косово, – подчеркнул он.