В Севастополе проходит курс подготовки штурмовых досмотровых команд

После занятий на курсе «3000», где его участники прошли теоретическую подготовку, они перешли к занятиям курса «5000» с выполнением практических действий с участием быстроходных катеров. А уже третий день штурмовые досмотровые команды занимаются с вертолетом Ка-27 Сакской морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время курса «5000» под руководством опытных инструкторов проходят занятия по тактико-специальной, радиотехнической, военно-медицинской, огневой и морской подготовке. Большое внимание также уделяется изучению английского языка.

Личный состав штурмовых досмотровых команд отрабатывает порядок ведения радиопереговоров, осмотра грузовых контейнеров и внутренних помещений судов, изучает правила безопасности при действиях с вертолетом, способы ведения огня, использование штурмовых лестниц, отрабатывает приемы рукопашного боя, учится оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых и т.п. Для практических занятий Центр использует учебно-материальную базу Академии ВМС им. П.С.Нахимова.

Кроме того, на этой неделе в учебно-тренировочном центре морских операций ВМС начался курс «1000», который проводится для командных групп операций морского перехвата. В нем принимают участие командиры и старшие помощники командиров кораблей, командиры экипажей палубных вертолетов, досмотровые офицеры и их помощники. В течение курса они прослушают ряд лекций по соответствующей тематике, а в конце составят зачеты.

Стоит напомнить, что Учебно-тренировочный центр морских операций ВМС начал работу 2 апреля текущего года.

По словам заместителя командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмирала Дениса Березовского, эта уникальная воинская часть была создана с учетом перспектив наращивания сотрудничества нашей страны с Евросоюзом и НАТО в вопросах построения глобальной системы безопасности на море.

Главное ее назначение – подготовка определенных национальных подразделений для совместных действий с подразделениями НАТО и Европейского Союза в составе коалиционных сил по проведению операций по морскому перехвату, в том числе – по противодействию пиратству.

Как сообщалось ранее, летом этого года во время учений «Си Бриз» фрегат «Гетман Сагайдачный», палубный вертолет Ка-27 и подразделение спецназа пройдут боевое слаживание и оценку НАТО второго уровня. После этого осенью 2013 года они присоединятся к международным силам, которые принимают участие в операции «Океанский щит» в районе Африканского Рога.