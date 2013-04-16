Из Украины вывезли около 380 тонн меланжа

Данное мероприятие состоялось в рамках успешной реализации совместного проекта Украина – ОБСЕ. Накануне опасную жидкость с соблюдением всех технологических норм погрузили в 7-мь специальных железнодорожных цистерн.

– Меланж направлен на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Приятно, что это уже четвертая партия опасного вещества, которую мы отправляем с помощью международной организации. В декабре прошлого года мы избавились от первого железнодорожного состава. За четыре последних месяца из Украины вывезено около 1500 тонн компонента ракетного топлива, – сообщил командир Состава ракетного топлива Сухопутных войск подполковник Александр Николаев.

При отправке очередной партии меланжа в военной части побывали сотрудник офиса ОБСЕ по экологическим вопросам Александр Савельев и эксперт программы Украина – ОБСЕ Олег Прокопенко.

– К моменту выполнения данного проекта ОБСЕ на Харьковщине находилось более 4,8 тысяч тонн меланжа. В первой половине 2012 года военный склад избавился от 2 тысяч тонн компонента ракетного топлива меланж, что составляло 42% от тогдашних запасов. Таким образом, с учетом последних четырех отправок военную часть навсегда оставили 3400 тонн, или примерно 70% от всего количества, – отметил работник ОБСЕ Олег Прокопенко.

Во время пребывания международных экспертов по безопасности на Складе ракетного топлива Сухопутных войск гости высоко оценили условия хранения жидкости и процесс загрузки меланжа в железнодорожные цистерны.

По словам подполковника Александра Николаева, впереди остается еще максимум четыре партии вывоза меланжа из Украины.

– Избавление нашего государства от опасного имущества происходит согласно плану. Так, к концу лета на территории Харьковской области меланжа не останется, – сказал офицер.

15 апреля четвертая партия меланжа общим количеством около 380 тонн в сопровождении охраны пересекла государственную границу Украины с Российской Федерацией.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

Согласно последним условиями, начиная с декабря 2012 года и до конца этого лета, предусмотрен вывоз всего количества меланжа с Харьковщины в количестве более 2700 тонн.

По состоянию на 15 апреля, после вывоза четвертой партии военного груза, в Харьковской области на Складе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще свыше 1,5 тысячи тонн меланжа и жидкости других типов.