Курсанты ВИКНУ в рамках «Дня донора» сдали более 25 литров крови

– По сравнению с посредственной динамикой на общегосударственном уровне по забору крови Министерство обороны Украины обеспечивает своих пациентов таким необходимым материалом на 100%, а избыток направляется на нужды гражданских медицинских учреждений, – сообщила врач-трансфузиолог отделения заготовки крови Центра крови Татьяна Наумчук.

В этот день на акцию откликнулось около 70 курсантов ВИКНУ. Все военнослужащие прошли необходимое предварительное обследование и консультирование. Приятно отметить, что в ней участвовали не только ребята, но и девушки. Например, курсант 4-го курса Анастасия Череповская уже 2-й год подряд является донором крови.

По словам начальника медицинской службы Военного института подполковника медицинской службы Аллы Савочки, на этот раз получено более 25 литров крови, которые пойдут на нужды медицины.