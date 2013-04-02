Бригады Сухопутных войск усилят техникой для уборки снега

Об этом сегодня, 2 апреля, заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев, работая с инспекционной группой в Новоград-Волынском гарнизоне.

– Я издал распоряжение, согласно которому тяжелая инженерная техника будет использоваться для расчистки улиц и дорог от снежных заносов. В бригадах в мирное время эта техника будет эксплуатироваться военнослужащими с похожими специальностями. А в особый период – военнослужащими, которые придут из мобилизационного резерва, – сообщил Павел Лебедев.

Министр обороны Украины отметил, что решение Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины о присоединении к Министерству обороны Украины Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям связано с тем, что у Вооруженных Сил на сегодня есть специальная техника, с помощью которой можно преодолеть последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.

– Этой зимой и в течение первого месяца весны Вооруженные Силы хорошо показали свои возможности в этом плане в разных регионах страны. А на днях, когда была непогода в Киеве, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на специальной технике помогали грузовым автомобилям, общественному транспорту освободиться из снежного плена, а жителям столицы – расчищать снег возле жилых домов, станций метро, остановок общественного транспорта, тротуаров, – отметил министр обороны Украина Павел Лебедев.