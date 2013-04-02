Бригады Сухопутных войск усилят техникой для уборки снега
«Каждая механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины будет усилена тяжелой инженерной техникой, которая будет использоваться для очистки от снега».
Об этом сегодня, 2 апреля, заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев, работая с инспекционной группой в Новоград-Волынском гарнизоне.
– Я издал распоряжение, согласно которому тяжелая инженерная техника будет использоваться для расчистки улиц и дорог от снежных заносов. В бригадах в мирное время эта техника будет эксплуатироваться военнослужащими с похожими специальностями. А в особый период – военнослужащими, которые придут из мобилизационного резерва, – сообщил Павел Лебедев.
Министр обороны Украины отметил, что решение Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины о присоединении к Министерству обороны Украины Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям связано с тем, что у Вооруженных Сил на сегодня есть специальная техника, с помощью которой можно преодолеть последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.
– Этой зимой и в течение первого месяца весны Вооруженные Силы хорошо показали свои возможности в этом плане в разных регионах страны. А на днях, когда была непогода в Киеве, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на специальной технике помогали грузовым автомобилям, общественному транспорту освободиться из снежного плена, а жителям столицы – расчищать снег возле жилых домов, станций метро, остановок общественного транспорта, тротуаров, – отметил министр обороны Украина Павел Лебедев.