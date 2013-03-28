Лебедев посещает Харьковщину с рабочим визитом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, сегодня, 28 марта, на Харьковщину с однодневным рабочим визитом прибыл Министр обороны Украины Павел Лебедев.

- Моя цель прибытия в Харьков заключается в проверке боеготовности и боеспособности воинских частей, личного состава и техники выполнять основные задачи, которые возложены на Вооруженные Силы Украины, - сообщил Павел Лебедев.





Руководитель отечественного оборонного ведомства отметил, что ситуация в Вооруженных Силах находится под постоянным контролем Президента Украины.

- Основное внимание уделяется состоянию боевой подготовки воинских частей, практическому выполнению плановых стрельб и обученности личного состава, - отметил Павел Лебедев.

Конечной целью военной реформы является создание боеспособных, мобильных, компактных, всесторонне обеспеченных профессиональных Вооруженных Сил, способных оперативно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Украины. Также, по его словам, предполагается усилить социально-правовую защиту военнослужащих и членов их семей. Это касается материального, финансового и жилищного обеспечения.

По словам министра обороны, стимулом к ​​отличному выполнению служебных обязанностей военнослужащих должно быть, помимо прочего, их достойное денежное содержание.

Именно поэтому, по его словам, недавно Постановлением Кабинета Министров Украины был внесен ряд изменений к вопросам денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих Вооруженных Сил.

- Военнослужащим, которым не повышено денежное обеспечение в предыдущие периоды, оно увеличится поэтапно - с первого апреля 2013 года и до первого июля следующего, 2014 года. То есть за год и 4 месяца состоится двойное увеличение денежного обеспечения, - отметил Павел Лебедев.

Министр обороны сообщил, что он дал указание подготовить проект распоряжения относительно материального поощрения отличников боевой подготовки. Это будет касаться всех видов Вооруженных Сил Украины.

Также он напомнил, что с 1 апреля в Украине стартует последний весенний призыв. В частности, в ряды Вооруженных Сил Украины призовут около 7,5 тысяч юношей. Кроме того, спланировано завершить к концу 2013 года переход на комплектование военнослужащими военной службы по контракту воинских частей и подразделений Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, высокомобильных десантных войск ВС Украины, войск специального назначения и других, которым уже вдвое повышено денежное довольствие.

- Сегодня большое внимание уделяется качественному отбору кандидатов для приема на военную службу по контракту, - сообщил Павел Лебедев.

В рамках рабочей поездки в Харьковскую Министр обороны Украины тщательно ознакомился с состоянием дел в 203-й учебно-авиационной бригаде Воздушных Сил, в Чугуеве, где осмотрел летательные аппараты, основные объекты обеспечения полетов авиации и т.п.. В Харькове, на командном пункте 164-й отдельной радиотехнической бригады воздушного командования "Центр" было на практике проверено систему управления подразделениями и алгоритм работы дежурных сил противовоздушной обороны.

А в расположении одного из дивизионов 302-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" Министр обороны Украины ознакомился с планированием боевой подготовки и осмотрел позиции зенитного ракетного комплекса типа С-300.

Павел Лебедев уделил немало внимания изучению организации учебного процесса в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Тщательно изучили члены рабочей группы Министерства обороны Украины и процессы реформирования Гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

После короткого подведения итогов с командованиями Харьковского и Чугуевского гарнизонов на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады Министр обороны Украины Павел Лебедев вернулся в Киев.