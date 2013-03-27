Заместитель Министра обороны Украины провел прием граждан по личным вопросам

Большинство вопросов касались дальнейшего прохождения военнослужащими военной службы, улучшения их жилищных условий, а также решение проблемных вопросов, которые возникли во время получения военного образования.

В частности, инициативная группа родителей курсантов Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко обратилась к заместителю Министра обороны Украины - руководителя аппарата с просьбой предоставить курсантам возможность продолжить обучение в военном учебном заведении в период его реформирования. Свое мнение по этому поводу выразили как должностные лица Министерства обороны Украины, так и родители курсантов. Внимательно выслушав родителей, Владимир Можаровский отметил, что окончательное решение по реформированию ВИКНУ им. Т.Шевченко будет приниматься в контексте принятия и утверждения Государственной программы реформирования и развития Вооруженных Сил на период до 2017 года, а следовательно Министерство обороны Украины продолжает основательное и всестороннее изучение предложений, касающихся не только совершенствование системы подготовки военных специалистов, но и обеспечение курсантам гарантий на получение военного образования.

Суть обращения гражданина Иоанна Ткаченко к заместителю министра обороны Украины - руководителя аппарата также касалось военного образования, а именно просьбы юноши предоставить ему, бывшему выпускнику военной кафедры, который имеет звание "младшего лейтенанта" запаса, разрешения на вступление в Харьковский университет Воздушных Сил.

- Мы можем только приветствовать Ваше желание учиться в военном учебном заведении, - отметил Владимир Можаровский, обращаясь к посетителю. - Но, согласно требованиям Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", зачисления кандидатами на обучение лиц, которые уже имеют офицерское звание, законом не предусмотрено. Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата дал поручение представителям от департамента военного образования и науки и правового департамента изучить возможные пути решения проблемы, но исключительно в правовой плоскости.

А вот обращение гражданки Натальи Сидоренко и подполковника запаса Александра Солионова до заместителя Министра обороны - руководителя аппарата, касающийся обеспечения постоянным жильем, было рассмотрено с положительной резолюцией. Владимир Можаровский предоставил слово представителю Главного квартирно-експлуатацийоного управления Министерства обороны Украины, который проинформировал заявителей, единогласным решением членов жилищной комиссии гарнизона города Киева и членов комиссии по контролю за распределением жилья в гарнизонах Вооруженных Сил Украины было принято положительное решение об обеспечении их жильем, а следовательно соответствующие документы в ближайшее время будут представлены министру обороны Украины на подпись.

- Мы должны всячески отстаивать интересы и заботиться об обеспечении социальной защиты не только тех, кто служит в армии сейчас, но и офицеров запаса и членов семьи умерших военнослужащих. И то, что люди в ближайшее время получат жилье, свидетельствует именно такой позиции, которую демонстрирует оборонное ведомство, - констатировал Владимир Можаровский.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем Министра обороны Украины - руководителем аппарата, в Управлении по работе с гражданами и доступа к публичной информации Минобороны будет составлен протокол, который будет утвержден Министром обороны Украины.