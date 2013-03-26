Украинские вертолетчики в Либерии наращивают интенсивность полетов

В полетах принимали участие 10 военных летчиков. Практически все они имеют опыт выполнения задач в Западной Африке, но и в дальнейшем совершенствуют полученные теоретические знания и практические навыки. В роли инструкторов полеты обеспечивали заместители командира отряда военные летчики 1-го класса подполковника Виталий Цапко и Александр Чаплинский.

За летную смену был совершен 41 полет, общий налет экипажей составил около 9 часов. В ходе полетов были выполнены очередные проверки техники пилотирования летным составом, подготовка инструкторов, пилотов к боевым действиям днем и ночью в простых метеорологических условиях. Экипажи отработали полеты в зону, на площадку ограниченных размеров, по установленному маршруту, по кругу, на выполнение поисково-спасательных работ ночью и на боевое применение с выполнением поставленных задач.

– Украинские вертолетчики в Либерии под флагом ООН призваны решать широкий круг боевых задач. Специфической особенностью этой страны является то, что выполнение большинства задач связано с полетами на малых и предельно малых высотах. Это накладывает на летные экипажи определенную дополнительную ответственность за качество подготовки к полетам, за детальное изучение района полетов, искусственных и естественных препятствий, особенностей маршрутов. Поэтому эти учебно-тренировочные полеты совершенствуют практическое умение военнослужащих выполнять ряд задач на разных высотах, в разное время суток, – отметил полковник Петр Плис.

Офицер отметил, что все экипажи, специалисты наземных служб, которые были задействованы в обеспечении полетов, на «хорошо» отработали поставленные задачи.