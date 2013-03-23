К расчистке снега в районе присоединились самборские саперы

К командиру 703-го инженерного полка полковника Александру Королеву 22 марта опять пожаловали представители Самборской районной государственной администрации с официальным обращением от председателя Самборской РГА Ивана Билака о помощи в расчистке дорог района от снежных заносов.

Еще совсем недавно воины-саперы выполнили немалый объем работы по освобождению от снежных заносов сел района, преодолев при этом 264 км дорог. Как всегда, и на этот раз решение о помощи местному населению было принято немедленно.

Несмотря на то, что в части уже работала группа по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях на БАТ-2 во главе с командиром инженерно-дорожного взвода старшим прапорщиком Василием Павлиш, для выполнения задания полковник Александр Королев принял решение дополнительно выделить в ее состав двух механиков-водителей БАТ-2: старшего сержанта Игоря Войтовича и сержанта Ивана Попика.

Работу группа начала в 4 часа утра 23 марта в направлении Старого Самбора. Уже к 10-часов самборские саперы расчистили от снежных заносов 62 километра дорожного полотна, "освободив" при этом населенные пункты Стрелковичи, Ваневичи, Дубровка, Гуменець, Раливка, Чуква, Воля Блаживская, Блажив, Зверь, Спрыня, Монастырец, Лукавица, Черхава , Лопушино, Ольшаник и Нагорное.