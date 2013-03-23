За ночь военные вытащили из сугробов более 50 автомобилей

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, вызванных сложными погодными условиями в западных областях Украины.

Всего в готовность к выполнению задач по противодействию стихии во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Черновицкой областях приведены 696 человек личного состава и 143 единицы тяжелой инженерной и специальной автомобильной техники. Эти силы и средства могут быть задействованы в случае обращения органов государственной власти и местного самоуправления к военному командованию. Подразделения Вооруженных Сил Украины будут продолжать оказывать помощь коммунальным службам и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в расчистке дорог местного и республиканского значения, а также в разблокировании автомобильных заторов на автодорогах.

По состоянию на 12.00 23 марта из приведенных в готовность армейских сил и средств, в соответствии с обращениями органов местной власти и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на наиболее проблемных участках автодорог Львовщины, Ровенской и Хмельницкой задействованы 16 единиц техники и 36 военнослужащих.

В частности, во Львовской области в течение суток не прерывали работы 8 грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 от 80-го отдельного аэромобильного полка Сухопутных войск ВС Украины, трактор Т-150 и автогрейдер ГС-1402 от Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В районе села Большая Вильчаница силами отдельного ремонтно-восстанавливаемого батальона были развернуты пункты обогрева водителей. В Ровенской области всю ночь на расчистке дорог Дубенского и Костопольского районов работал личный состав 107-го Центра дорожного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины и 233-го общевойскового полигона на трех грейдерах ДЗ-122. В Хмельницкой области в течение суток помогали коммунальным службам убирать город от снега военнослужащие частей Староконстантиновского гарнизона. Для этого было задействовано автогрейдер ДЗ-145.

Военнослужащие и автомобильная техника повышенной проходимости 80-го отдельного аэромобильного полка Сухопутных войск ВС Украины, в течение суток дежурили на наиболее проблемных участках автодорог в Бугском, Жовковском, Золочевском, Пустомытовском районах Львовской области, а также на объездной дороге Львова. За ночь они оказали помощь в эвакуации более 50 транспортных средств из снежных заносов.

В соответствии с договоренностью с ГСЧС, сегодня десантники также задействованы в проведении спасательно-эвакуационных работ.

А военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады в составе экипажа БАТ-2 (путепрокладывателя на базе танкового шасси) всю ночь расчищали автодороги в Золочевском районе Львовщины. Они сделали только несколькочасовую паузу для отдыха личного состава, после чего работы будут возобновлены.

- Для мощной военной инженерной техники, такой как БАТ-2, даже полуметровый слой снега не является существенным препятствием, - отметил заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады по воспитательной работе майор Денис Сохацкий. - Двигаясь со скоростью до 15 километров в час, такая машина способна пробить в снежных заносах проход до 4 метров в ширину. А управляют этой техникой профессионалы-военнослужащие, которые имеют значительный опыт ее эксплуатации. Поэтому порученый нам участок дороги будет чистым!