Под Новобогдановкой от взрывоопасных предметов очищено 12 гектаров

В настоящее время уже очищено от взрывоопасных предметов 12 гектаров территории бывшей артиллерийской базы, где найдено 4011 боеприпасов.

Сегодня, 15 марта, впервые за две недели работ группы разминирования провели уничтожение данных предметов в специально оборудованных местах.

– Все работы проводятся со строгим соблюдением правил и норм безопасности. Перед началом работ по уничтожению боеприпасов методом подрыва мы провели агитационную работу и разъяснительные встречи с жителями окрестных деревень о возможных временных неудобствах. В частности, с учениками и учителями Новобогдановской общеобразовательной школы, которая пострадала во время серии взрывов прошлого десятилетия и была восстановлена благодаря общим усилиям государства и местной общины, – отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко.

Выступая перед учениками и педагогическим коллективом учебного заведения, военные и спасатели заверили, что взрывоопасных предметов осталось не так много, и практически все они находятся на территории артбазы. В ходе финальной зачистки территории они планируют просканировать землю на глубину до одного метра и ликвидировать все опасные находки.

Найденные на территории базы боеприпасы будут уничтожаться каждую пятницу с 11.00 до 17.00.