Среди курсантов определены лучшие знатоки украинского языка

Этот конкурс проходит в 27 странах мира, где живут украинцы. А представители почти всех военных вузов и лицеев Украины соревнуются между собой в языковом первенстве восьмой год подряд. За годы своего проведения он приобрел большую популярность и престиж. С 2007 года имеет статус национального. На сегодня в нем принимают участие более пяти миллионов участников.

Место в финальном этапе конкурса завоевали около 30 участников, занявших 1-3 места первого этапа.

Задания для конкурса разрабатывались таким образом, чтобы проверить знание языка на всех его уровнях. Это позволило увидеть культуру речи участников, их эрудированность, словарный запас и одаренность.

В этом году среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений первое место завоевал слушатель Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского майор Владислав Ткачев.

Среди лицеистов жюри конкурса определило лучшим воспитанника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Владислава Котвича.

Победители конкурса получат денежные вознаграждения и грамоты. Церемония награждения состоится в середине мая.

Все участники финального этапа получили от Лиги меценатов в подарок собрание книг современных украинских авторов.

По словам председателя координационного совета конкурса, исполнительный директор Лиги украинских меценатов, лауреата Шевченковской премии писателя Михаила Слабошпицкого, необходимо постоянно поддерживать интерес молодежи к изучению родного языка.

– Относительно организационных моментов проведения конкурса, то он поставил армейцев, как пример всем остальным. Кроме высокой дисциплинированности военные показали еще и высокие знания и добились неплохих результатов, – сказал он.

В свою очередь заместитель начальника отдела военно-патриотического воспитания, культуры и традиций главного управления воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных Сил Украины полковник Григорий Филь поблагодарил участников конкурса за вклад в развитие своего языка. По его словам, участники второго этапа конкурса уже являются его победителями. Он пожелал им уверенности и творческого вдохновения и отметил, что это не только их победа. Победили и организаторы конкурса, и те, кто способствовал его проведению.

– На нынешнем этапе развития Вооруженных Сил Украины Министр обороны поставил задачу по наполнению идеологической работы в войсках, а именно идеологии государства, сохранения родного языка, сплочения воинских коллективов. И этот конкурс – очень важная составляющая в этом процессе. Ведь он призван воспитывать у молодежи, в частности у защитников Отечества, чувства патриотизма. Кроме этого, сегодня ведется работа по усилению работы патриотического воспитания в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, – сказал полковник Григорий Филь.

Справка. Петр Яцык, чье имя носит ежегодный языковедческий конкурс в Украине, – известный канадский деятель и меценат украинского происхождения. Он был одним из спонсоров Института украинских студий Гарвардского университета (США), Энциклопедии украиноведения, Центра исследований истории Украины им. П.Яцыка при Альбертском университете (Канада), Украинского лектория в Школе славистики и восточноевропейских исследований при Лондонском университете, документационного центра в библиотеке им. Джона П. Робертса при Торонтском университете. Именно он впервые выступил с инициативой проведения в Украине языкового конкурса среди молодежи. Эту идею поддержала Лига украинских меценатов, которая объединяет представителей бизнеса многих стран мира. После смерти Петра Яцыка решением Лиги конкурсу присвоено его имя.