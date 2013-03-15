Более 800 военнослужащих готовы помочь в расчистке дорог Львовщины

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В воинских частях гарнизона созданы рабочие команды, которые расчищают от снега прилегающие к воинским частям территории. Кроме того, от Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного возле населенного пункта Ивано-Франково работает автогрейдер ГС-1402, который расчищает участок международной трассы «Ивано-Франково – Шегини». Также в направлении города Золочев, что на Тернопольщине, отправилась колонна военной техники.

Еще один путепрокладчик «БАТ-2» будет задействован для расчистки дороги вблизи населенного пункта Бибрка (Львовская область). В готовности к действиям находится также и личный состав воинских частей Львовского гарнизона. Уже созданы мобильные авто группы, общее количество которых составляет более 60 единиц.

В связи с ухудшением погодных условий на территории области на протяжении 14 марта осложнено движение на автодорогах Сколевского, Жовковского, Жидачевского, Золочевского, Перемышлянского, Буского и Николаевского районов.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений сейчас сосредоточены на осуществлении мер по эвакуации автотранспорта и оказании помощи людям. За прошедшие сутки к выполнению вышеуказанных работ от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области привлечено 183 спасателя и 71 единица техники.

Сейчас развернуто три пункта обогрева на автодорогах области, в частности в Сколевском и Бродовском районах. За сутки за помощью к ним обратилось 176 человек, в частности, с просьбой отбуксировать более 200 автотранспортных средств.

С целью повышения оперативности реагирования на возможное ухудшение погодных условий проведен расчет сил и средств Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, в соответствии с которым техника и личный состав отправлены в определенные районы.

С целью сбора и уточнения информации, проведения разведки и организации взаимодействия с органами ГАИ, службами гражданской защиты области (района) в ходе выполнения неотложных аварийно-спасательных работ в Сколевский и Бродовский районы области направлены мобильные опергруппы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.