Главнокомандующий ВС Украины встретится в США с военно-политическим руководством

Целью визита является продолжение конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, а также реализация военных задач для обеспечения стратегического партнерства между Украиной и США.

Программой визита предусмотрена встреча Главнокомандующего ВС Украины с Верховным Главнокомандующим Стратегического командования НАТО по трансформации генералом Жаном-Полем Паломеросом в г. Норфолк. В тот же день украинская военная делегация ознакомится со Стратегическим командованием НАТО по трансформации и расскажет иностранным партнерам о состоянии и перспективах развития ВС Украины до 2017 года.

13 марта в г. Саффолк состоится встреча Главнокомандующего ВС Украины с заместителем руководителя Директората развития Объединенного штаба ВС США генерал-майором Брайаном Ватсоном.

14 марта генерал-полковник Владимир Замана встретится с командующим сил флота ВМС США адмиралом Уильямом Гортни. Украинская военная делегация ознакомится со структурой и задачами Военно-морской базы Норфолк, после чего генерал-полковник Владимир Замана поднимется на борт авианосца ВМС США «George H. Busch» CVN-77.

15 марта делегация ВС Украины возложит венок к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище и проведет рабочую встречу с Послом Украины в США. После этого состоится экскурсия по Пентагону с посещением мемориала «11 сентября 2001 года».

Также запланированы встречи главы украинской военной делегации с первым заместителем заместителя Министра обороны США по политике Кэтлин Хикс, заместителем помощника Государственного секретаря США Дэниэлом Расселом и Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Мартином Демпси.

Участие в мероприятии будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и НАТО, повышению уровня доверия и реализации совместных проектов между Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Стратегическим командованием НАТО по трансформации, государствами – членами Альянса, а также развитию сотрудничества на двусторонней основе между вооруженными силами Украины и США в военной сфере.