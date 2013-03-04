Во Львове состоялся первый выпуск главных старшин

Выпускники получили квалификацию "специалист по работе с личным составом, сержант военного управления".

- За время государственной аттестации курсанты показали хорошие теоретические знания и практические навыки по всем предметам, - отметил во вступительном слове председатель Государственной экзаменационной комиссии временно исполняющий обязанности начальника отдела военных учебных заведений штаба управления боевой подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины подполковник Сергей Иванец.

Офицер поблагодарил личный состав колледжа за качественную подготовку сержантов и прапорщиков, а выпускникам пожелал дальнейших успехов в военной карьере.

В торжественной обстановке дипломы младшего специалиста были вручены прапорщику Игорю Польному, сержанту службы по контракту Павлу Костогрызову, а старший сержант службы по контракту Евгений Ковалев получил диплом с отличием.

После окончания учебы военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы на должностях главных старшин рот, батальенов и равных им подразделений, также они смогут исполнять обязанности старших инструкторов территориальных центров комплектования и сержантов-инструкторов.

Напомним, что в течение двух недель члены Государственной экзаменационной комиссии оценивали знания и практические навыки выпускников Военного колледжа. В частности, курсанты успешно сдали государственные экзамены по физической подготовке, иностранного языка, а также комплексный экзамен по специальности и защитили дипломные работы.