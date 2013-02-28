Лебедев: Работники военных госпиталей не должны потерять работу по специальности

Это в Клубе Кабинета Министров Украины подчеркнул Министр обороны Украины Павел Лебедев, отвечая на вопрос представителей Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти относительно дальнейшей судьбы военных медицинских учреждений.

- В период реформирования, с уменьшением численности Вооруженных Сил, в военных госпиталях необходимо меньше койко-мест для медицинского обеспечения военнослужащих. В то же время количество военных пенсионеров, которые обслуживаются в специализированных и военных медицинских заведениях, остается неизменным. Для решения этого вопроса в Министерстве обороны Украины создана рабочая группа, которой я поручил изучить возможность привлечения к партнерству с военными медицинскими учреждениями ведущих медицинских компаний, с обязательным условием - сохранить обслуживание военных пенсионеров согласно действующему законодательству. Таким образом, в процессе реформирования ни один работник военного госпиталя не должен потерять работу по специальности - наоборот, таким образом в сферу медицинского обеспечения будут привлечены инвестиции, новые технологии, возрастет качество обслуживания. Этот вопрос будет решаться во взаимодействии с Министерством здравоохранения Украины, - отметил Павел Лебедев.