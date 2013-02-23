Генсек НАТО поблагодарил Украину относительно ее деятельности по поддержанию мира и безопасности в мире

19:41, 23 февраля 2013
Армия
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Об этом заявил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в Черниговской области в субботу, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

Янукович рассмотрит предложение НАТО / Фото: ridna.ua

"Во время моего пребывания в Брюсселе на заседании комиссии Украина-НАТО, к нам обратились с просьбой рассмотреть вопрос о расширении формата участия Украины в операциях НАТО", - сообщил Павел Лебедев.

Эти вопросы представлены на рассмотрение Президенту Украины Виктору Януковичу.

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