Генсек НАТО поблагодарил Украину относительно ее деятельности по поддержанию мира и безопасности в мире

Янукович рассмотрит предложение НАТО / Фото: ridna.ua

"Во время моего пребывания в Брюсселе на заседании комиссии Украина-НАТО, к нам обратились с просьбой рассмотреть вопрос о расширении формата участия Украины в операциях НАТО", - сообщил Павел Лебедев.

Эти вопросы представлены на рассмотрение Президенту Украины Виктору Януковичу.