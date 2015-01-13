Украинские ВМС провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра командования украинских ВМС Олег Чубук.

По его информации, мероприятия, в которых с украинской стороны участвовали фрегат «Гетман Сагайдачный», вертолеты и самолеты морской авиационной бригады, проводилось с целью отработки взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений в соответствии со стандартами НАТО, повышения уровня взаимосовместимости подразделений.

Читайте такжеУкраинские ВМС начали подготовку к учениям «Си Бриз-2015»Тренировки включали в себя, в частности, учения по связи, плаванию в ордерах в ночное и дневное время, тактическое маневрирование, отработку действий по передаче грузов на ходу, отражению асимметричных угроз, действия по противовоздушной и противолодочной обороне.

«Тренировки типа PASSEX является хорошей возможностью для отработки совместных действий двух и более кораблей в различных условиях и обстоятельствах, и мы сполна использовали ее для поддержания обученности экипажей по отработке стандартных процедур», - процитировал Чубук слова начальника штаба бригады надводных кораблей капитана 2 ранга Дмитрия Глухова.

Сегодня фрегат «Гетман Сагайдачный» после успешного выполнения поставленных задач вернулся к месту постоянного базирования.