Турчинов сообщил, когда начнется следующая волна мобилизации

Об этом сообщил секретарь СНБОУ Александр Турчинов по итогам заседания, состоявшегося в субботу, передает корреспондент УНИАН.

«В этом году у нас состоялось три волны мобилизации. Поэтому встает актуальный вопрос о ротации наших героев. Потому что не может быть такая ситуация, когда одни и те же люди несут на себе все трудности защиты родины, а другая часть смотрит о них по телевидению. Именно поэтому в 2015 году запланировано, что все, кто не имеет желания подписать контракт на продолжение службы, уже как контрактники будут поэтапно увольняться из рядов Вооруженных Сил, Национальной гвардии и т.д.», - сказал Турчинов.

Читайте такжеВ первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запасСекретарь СНБО добавил, что уже с 20 января начнется мобилизация, и она будет проводиться в три этапа. Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.