Минобороны впервые обнародовало имена погибших в АТО военнослужащих

21:23, 11 декабря 2014
Армия
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На официальном сайте Министерства обороны появилась страница со списком всех погибших во время проведения АТО военнослужащих вооруженных сил.

REUTERS

Список погибших военнослужащих вооруженных сил в ходе ведения АТО размещен на странице "Пантеон героев".

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Список содержит полное имя, звание, год рождения военного, а также дату, место и обстоятельства гибели.

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