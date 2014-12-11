Минобороны впервые обнародовало имена погибших в АТО военнослужащих
21:23, 11 декабря 2014Армия
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На официальном сайте Министерства обороны появилась страница со списком всех погибших во время проведения АТО военнослужащих вооруженных сил.
REUTERS
Список погибших военнослужащих вооруженных сил в ходе ведения АТО размещен на странице "Пантеон героев".
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Список содержит полное имя, звание, год рождения военного, а также дату, место и обстоятельства гибели.
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