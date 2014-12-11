Минобороны впервые обнародовало имена погибших в АТО военнослужащих

На официальном сайте Министерства обороны появилась страница со списком всех погибших во время проведения АТО военнослужащих вооруженных сил.

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