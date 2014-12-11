Жители Запорожья торжественно встретили артиллеристов, которые прибыли на ротацию
14:57, 11 декабря 2014Армия
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Вечером 10 декабря жители Запорожья торжественно встретили героев-артиллеристов, которые прибыли на ротацию после выполнения боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
mil.gov.ua
По традиции родные, друзья, волонтеры, жители города с хлебом и солью, сладостями, под патриотические лозунги встретили защитников на КПП части.
Воины-артиллеристы поблагодарили земляков за поддержку и помощь, за переданные волонтерами материальные средства.
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