Жители Запорожья торжественно встретили артиллеристов, которые прибыли на ротацию

По традиции родные, друзья, волонтеры, жители города с хлебом и солью, сладостями, под патриотические лозунги встретили защитников на КПП части.

Воины-артиллеристы поблагодарили земляков за поддержку и помощь, за переданные волонтерами материальные средства.