За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, еще 24 получили ранения
13:16, 24 ноября 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 24 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 24 получили ранения.
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