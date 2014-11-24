За сутки боевики 56 раз обстреляли позиции сил АТО, погибли трое военных

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на странице в соцсети. "В течение суток украинские силовики потеряли трех бойцов", - говорится в сообщении.

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Кроме этого в пресс-центре сообщили, что в течение суток зафиксировано 56 попыток атак боевиков на позиции сил АТО с использованием различных типов вооружения

"Активность незаконных вооруженных формирований сохраняется на трех стратегических направлениях: Луганском, Дебальцевском и Донецком", - уточняется в сообщении.

В частности, зафиксировано 40 обстрелов позиций наших войск из артиллерийского и минометного вооружения, 5 обстрелов из стрелкового оружия, 1 огневой контакт с использованием вооружения танка и 9 применений реактивных систем залпового огня со стороны боевиков.