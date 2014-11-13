Возле Мариуполя полностью обустроили первую линию обороны

В зоне АТО в районе Мариуполя полностью завершена работа по обустройству первой линии обороны.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook. «Полностью завершена работа по обустройству первой линии обороны, ведутся работы по обустройству второй линии», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Мариуполе нашли способ, как обезопасить город от очередного "котла" и боевиков «С каждым днем позиции сил антитеррористической операции укрепляются новыми инженерными сооружениями», - сообщает штаб обороны Мариуполя.

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