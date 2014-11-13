Возле Мариуполя полностью обустроили первую линию обороны
12:45, 13 ноября 2014Армия
0
В зоне АТО в районе Мариуполя полностью завершена работа по обустройству первой линии обороны.
REUTERS
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.
«Полностью завершена работа по обустройству первой линии обороны, ведутся работы по обустройству второй линии», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Мариуполе нашли способ, как обезопасить город от очередного "котла" и боевиков
«С каждым днем позиции сил антитеррористической операции укрепляются новыми инженерными сооружениями», - сообщает штаб обороны Мариуполя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter