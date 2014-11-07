За сутки на Донбассе погибли 5 военных, 16 – ранены
13:04, 07 ноября 2014Армия
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях погибли 5 украинских военных, 16 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеЗа время АТО на Донбассе погибли 14 спасателейПо его словам, за сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 16 получили ранения.
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