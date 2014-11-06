Руководство Минобороны сэкономило государственные средства на сумму 69,5 млн гривен

14:14, 06 ноября 2014
Армия
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На время проведения переговоров относительно закупки для нужд ВС Украины 27 тысяч тонн зимнего дизтоплива, которые состоялись 16 сентября 2014 года, самое низкое ценовое предложение составляло 21 тысячу гривен за 1 тонну топлива, (17,55 грн за 1 литр).

Міноборони зекономило гроші / УНІАН

Эти цифры значительно превышали ожидаемую стоимость, и были обусловлены резкими колебаниями курса иностранных валют на то время.

С целью экономии государственных средств, Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак принял решение и дал соответствующие указания Департаменту государственных закупок Минобороны повторно провести переговоры, что в дальнейшем позволило снизить предварительно предоставлены ценовые предложения более чем на 69,5 млн гривен и закупить дизтопливо по значительно более низкой цене - 18 599 грн за 1 тонну (15,44 грн за литр), а также по цене 18 390 грн за 1 тонну (15,26 грн за 1 литр).

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По состоянию на 6 ноября закупленное топливо уже начало поступать в воинские части Вооруженных Сил Украины.

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