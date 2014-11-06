Руководство Минобороны сэкономило государственные средства на сумму 69,5 млн гривен
На время проведения переговоров относительно закупки для нужд ВС Украины 27 тысяч тонн зимнего дизтоплива, которые состоялись 16 сентября 2014 года, самое низкое ценовое предложение составляло 21 тысячу гривен за 1 тонну топлива, (17,55 грн за 1 литр).
Эти цифры значительно превышали ожидаемую стоимость, и были обусловлены резкими колебаниями курса иностранных валют на то время.
С целью экономии государственных средств, Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак принял решение и дал соответствующие указания Департаменту государственных закупок Минобороны повторно провести переговоры, что в дальнейшем позволило снизить предварительно предоставлены ценовые предложения более чем на 69,5 млн гривен и закупить дизтопливо по значительно более низкой цене - 18 599 грн за 1 тонну (15,44 грн за литр), а также по цене 18 390 грн за 1 тонну (15,26 грн за 1 литр).
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По состоянию на 6 ноября закупленное топливо уже начало поступать в воинские части Вооруженных Сил Украины.