За сутки в зоне АТО ранены 9 военных

В течение суток в зоне АТО 9 украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки никто из наших военных не погиб, 9 получили ранения", - сказал Лысенко. Читайте такжеБоевики понесли потери в бою под поселком Пески на Донетчине – ТымчукНапомним, по данным пресс-центра АТО, ночью боевики 15 раз обстреляли украинские позиции в различных районах на востоке Украины.

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