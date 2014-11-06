За сутки в зоне АТО ранены 9 военных
13:05, 06 ноября 2014Армия
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В течение суток в зоне АТО 9 украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.
Погибших в зоне АТО за сутки нет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки никто из наших военных не погиб, 9 получили ранения", - сказал Лысенко.
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