В Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного состоялись "Дни НАТО"

Ежегодно осенью Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного посещают представители Североатлантического альянса. В этом году делегация, которую возглавил помощник заместителя штаба СКТ НАТО по системам управления, развертывания и живучести коммодор Мортен Гроеннингсатер, поставила цель обсудить с украинскими военнослужащими современную политику Организации Североатлантического Договора относительно партнерства, в том числе и с Украиной, а также роль стратегического связи в современных конфликтах.

В состав делегации также вошли офицер директората подготовки сил, представитель ВС Украины при СКТ НАТО капитан 1 ранга Владимир Хилькевич, заместитель начальника Офиса связи НАТО в Украине подполковник Ежи Пташек, офицер департамента систем управления, развертывания и живучести СКТ НАТО капитан 2 ранга Фрэнк Ингаргиола, главный сержант Директората военного партнерства Стратегических командований НАТО старшина Имануил Картер и представитель отдела специальных отношений Директората военного партнерства Стратегических командований НАТО Кейсе Силверман.

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В начале визита в видовый военный вуз состоялась встреча руководства учебного заведения и представителей делегации, где стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества Академии с Североатлантическим Альянсом.

Во время открытия мероприятия со вступительной лекцией о настоящем НАТО выступил глава делегации коммодор Мортен Гроеннингсатер. Он заострил внимание присутствующих на основных задачах Североатлантического Альянса и программах, которые призваны их реализовать, дал характеристику современному состоянию партнерства между Украиной и НАТО.

Позже работа продолжилась по трем секциям. Во время заключительной части все желающие имели возможность задать членам делегации вопросы. Особенно активные курсанты и те, кто задавал интересные вопросы, были поощрены специальными призами с символикой НАТО.

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Коммодор Мортен Гроеннингсатер очень лестно отозвался о подготовке и заинтересованности воспитанников Академии.

Стоит добавить, что Академия сухопутных войск является одним из ведущих военных учебных заведений нашего государства, в котором сотрудничество с Организацией Североатлантического Договора уже несколько лет подряд воплощается в реальные практические меры.