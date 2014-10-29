Разведчики предотвратили теракт недалеко от Мариуполя

Так, в хорошо замаскированном месте рядом с лесополосой находились ручные противотанковые гранатометы типа РПГ-18 и ящики с патронами. При этом, рядом были найдены остатки ящиков от стрелкового оружия, которые террористы пытались уничтожить путем поджога, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По словам военнослужащих, на большинстве из образцов оружия и ящиков к нему было четко видно маркировки, по которым можно сделать вывод, что данные виды оружия были выпущены еще в советские времена и никогда на арсеналах Украины не находились.

"Можно с уверенностью сказать, что наши разведчики предотвратили теракт на юге Донетчины и, тем самым, спасли жизнь многим людям. Подчеркиваю, что приоритет работы всех специальных подразделений в зоне АТО - безопасность мирных жителей и противодействие незаконным банд-формированиям", - пояснил командир подразделения военной разведки.

Все подобные случаи нарушения террористами условий прекращения огня и процессов мирного урегулирования в регионе, украинские военнослужащие немедленно информируют представителей ОБСЕ.