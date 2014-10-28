На базе клинического центра Центрального региона прошли реабилитацию более 500 участников АТО

В настоящее время более 500 из них прошли оздоровление в физиотерапевтической клинике, сообщает пресс-служба Министрества обороны.

"Электролечение, магнитолечение, светолечение, лазеротерапия механотерапия, баротерапии, грязелечение, ЛФК - это далеко не полный список того, что мы используем для лечения и реабилитации участников АТО. В течение этого года введены восемь новых методик для лечения военнослужащих, получивших пулевые и минновзрывные ранения, черепно-мозговые травмы, различные переломы", - рассказал начальник клиники полковник медицинской службы Вячеслав Сивак.

В отделениях и кабинетах клиники лечение проводится на основе природных факторов с широким применением бальнеологических, физиотерапевтических, нетрадиционных и реабилитационных комплексов, методов и методик.