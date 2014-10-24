Львовская академия стала победителем международного образовательного форума

Военный вуз был признан лучшим среди высших учебных заведений, которые были представлены на мероприятии, в номинации «Инновации в образовательной деятельности высшего учебного заведения в обеспечении качества образования» и награжден дипломом «За весомый вклад в формирование высокопрофессионального кадрового военного потенциала Украины».

Кроме того, за личный творческий вклад и плодотворную организаторскую деятельность по инновационному развитию национального образования был отмечен благодарностью начальник Академии генерал-лейтенант Павел Ткачук.

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В рамках мероприятий по презентации Академии сухопутных войск на форуме военнослужащие учебного заведения провели лекцию на тему «Инновационные подходы в военно-патриотическом воспитании курсантов Академии сухопутных войск», во время которой были продемонстрированы современные методики подготовки будущих офицеров и формирования высокого патриотического духа у защитников Отечества.