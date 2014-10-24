Украинские летчики в Либерии обсудили вопросы безопасности полетов с американскими коллегами

В Республике Либерия на аэродроме RIA (международный аэропорт Робертсфилд) состоялась рабочая встреча представителей 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН с летным составом авиационного подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Вопросы, которые обсуждались, касались безопасности полетов.

Рабочую группу 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии возглавил начальник службы безопасности полетов подполковник Александр Поликанов, американский авиаподраздел представлял капитан Джон Поллокк.

С недавних пор рядом с вертолетной площадкой украинского Национального контингента, личный состав которого по мандату ООН выполняет задачи в Либерии, разместилось авиационное подразделение, входящее в состав миссии Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки «Операция объединенная поддержка». Основная задача американских военных, которые недавно прибыли в Либерию, заключается в оказании помощи правительству страны в борьбе с опасным вирусом Эбола. Предполагается, что в ходе «Операции объединенная поддержка» американские военные в графствах страны построят 17 больниц. Доставку грузов и оборудования к местам развертывания госпиталей будет осуществлять авиационное подразделение, имеющее на вооружении вертолеты типа MV-22 «Osprey».

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Также рассмотрели возможные варианты взаимодействия в рамках обмена информацией о погодных условиях в районах выполнения полетов и состоянии площадок для посадки. Достигли договоренностей и соблюдения мер безопасности при взлете, на маршруте полета и посадке.

- Мы выступили с инициативой проведения такой встречи, поскольку предполагаем, что в ближайшее время увеличится количество полетов и у наших соседей. Конечно, в вопросах безопасности полетов существуют установленные международные нормы и правила. Они являются обязательными для всех. И все же, чтобы не случилось недоразумений, мы вместе с американскими летчиками обсудили использование воздушного пространства. Уверен, что это положительно скажется на безопасности полетов, - отметил подполковник Александр Поликанов.